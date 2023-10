Interrogatori: 11mila in un anno, un umbro su 72 davanti al pm o alle forze dell'ordine

Undicimila interrogatori in un anno. Un umbro su 72 è finito davanti alle forze dell’ordine o in Procura per rispondere alle domande degli inquirenti. Numeri che valgono alla regione il nono posto a livello nazionale. In Umbria nel 2021 si sono svolti 11.785 interrogatori e si è registrata una “densità” di interrogatori, ovvero il rapporto interrogatori/abitanti, di una escussione ogni 72 umbri. In questo modo la regione si è posizionata al nono posto a livello nazionale.

La provincia di Perugia si posiziona al ventunesimo posto nella classifica delle province italiane nell’ambito della “densità” di interrogatori (1/71 abitanti), mentre Terni è trentaduesima con 1/82 abitanti. Anche dal punto di vista dei numeri assoluti Perugia supera Terni: 8.964 a 2.636. Con quest’ultimo dato Terni si piazza al centoquattresimo posto a livello nazionale.

Secondo un’analisi condotta su dati Istat da Cedat 85 ogni anno nel nostro Paese si svolgono oltre 830mila interrogatori tra indagati, fermati e detenuti. Il 30 giugno, con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, è scattato l’obbligo di registrare in audio o audiovideo le “escussioni”. Le regioni dove si svolgono più interrogatori sono Calabria, Basilicata e Liguria e, tra le province, svettano nell’ordine: Vibo Valentia, Isernia, Imperia e Crotone.

“Con la riforma Cartabia – afferma Gianfranco Mazzoccoli, presidente e fondatore di Cedat 85 - la fonoregistrazione e la videoregistrazione rientrano tra le ordinarie e obbligatorie forme di raccolta degli atti processuali, tra cui l’interrogatorio. Da qui nasce Cabolo Interview Kit, per registrare, trascrivere, archiviare digitalmente verbali di interrogatori in modo sicuro e con file crittografati: un verbale che identifica in modo univoco e protetto gli interlocutori, riportandone in maniera puntuale le dichiarazioni”.