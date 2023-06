Calcio violento - Insulti all’arbitro sui social a partita finita: calciatore squalificato per 3 giornate

Insulti all’arbitro sui social a partita finita, il giudice sportivo stanga il giocatore minorenne. È una delle decisioni prese dal giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante dell’AIA Fabio Fiordi Fabio, a seguito delle partite giocate sui campi dell’Umbria tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno tra tornei, play off e play out, durante le quali i tifosi hanno lanciato fumogeni e oggetti in campo.

SPAREGGIO PLAY OFF PROMOZIONE

Multa di 250 euro al Tavernelle Calcio “per aver acceso numerosi fumogeni e per aver fatto deflagrare numerosi petardi di forte intensità. Sanzione aggravata per aver utilizzato materiale pirotecnico di rilevante pericolosità”.

Ammenda di 120 euro per lo Spoleto “per aver lanciato numerosi fumogeni”.

TRIANGOLARE JUNIORES A2

Quattro giornate di squalifica per un giocatore della Narnese e uno del Ventinella “per reciproci atti di violenza nei confronti di calciatori della squadra avversaria”.

PLAY OFF PROMOZIONE

Ammenda di 150 euro per il Tavernelle Calcio “per lancio di fumogeni ed oggetti di disturbo”.

PLAY OUT PROMOZIONE

Multa di 200 euro per la società AMC 98 “per lancio di fumogeni ed oggetti di disturbo verso un calciatore della squadra avversaria che non colpiva”.

Ammenda di 150 euro al Piccione “per lancio di fumogeni ed oggetti di disturbo”.

Inibizione fino al 16 giugno per un dirigente del Piccione “perché nonostante i ripetuti richiami usciva dall'area tecnica e teneva un comportamento protestatario nei confronti della terna arbitrale”.

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

Inibito fino al 16 giugno un dirigente del Ponte Felcino 1945 “per comportamento reiteratamente protestatario nei confronti della terna arbitrale”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

Squalificato per tre giornate un giocatore dello Sporting Club Trestina “perché, a fine gara, utilizzando un profilo social del direttore di gara, inviava un messaggio ingiurioso all’indirizzo dello stesso”.