Incidente stradale nella mattinata di lunedì 22 gennaio in via Corcianese. Due auto - per cause in fase di accertamento - si sono scontrate frontalmente intorno alle 7.15. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale. Un ferito estratto dalle lamiere e soccorso dall'ambulanza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non è in pericolo di vita.