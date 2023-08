Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, motociclista ferito

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nel tardo pomeriggio di giovedì 3 agosto. Soccorsi in azione per un motociclista rimasto ferito nell'impatto. Come spiega una nota di Anas il traffico è stato provvisoriamente bloccato in ingresso a Perugia. Il centauro, secondo quanto appreso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Notizia in aggiornamento