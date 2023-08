Drammatico incidente stradale, morto il dottor Angelo Gentili

Drammatico incidente nella mattinata di martedì 8 agosto a Leonessa, comune in provincia di Rieti. Per cause in fase di accertamento un'auto e un furgone si sono scontrati all'altezza di Terzone. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco.

Nello schianto, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è morto il dottor Angelo Gentili, 75 anni, medico di famiglia in pensione ed ex vicesindaco di Cascia.

"L’ho conosciuto molti anni fa nei giri delle mie numerose campagne elettorali, in particolare quando sono stata candidata per la prima volta alle elezioni europee nel 2004 e poi ancora nel 2009 e poi nelle primarie e nelle due regionali 2010-2015 - scrive su Facebook l'ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - . Era prima di tutto il medico ma subito dopo uno dei rari politici di sinistra nella bianca Valnerina. Poi negli anni dei miei incarichi istituzionali quando salivo a Cascia passava sempre a salutarmi, mi diceva sempre sono l’unico rosso a Cascia. Mi dispiace tanto ed esprimo le mie condoglianze alla famiglia".