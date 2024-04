Incidente nella notte tra il 6 e il 7 aprile lungo la Perugia-Ancona nella galleria a doppio senso di marcia di Casacastalda. Per cause in fase di accertamento tre auto si sono scontrate intorno alle 1.30. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Feriti estratti dalle lamiere e trasportati in ospedale.