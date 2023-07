Drammatico incidente con la moto: Jacopo muore a 22 anni

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di sabato 15 luglio lungo la Apecchiese, nelle Marche. Jacopo Baldi, 22 anni, originario di Città di Castello, è morto all'altezza di Piobbico, lungo la strada per il mare. Il ragazzo, alla guida di una moto, per cause in fase di accertamento, è finito contro alcuni blocchi di cemento a lato della strada. A lanciare l'allarme l'amico che era con lui. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo da parte del 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Città di Castello in lutto

“Non trovo le parole per manifestare la totale vicinanza e solidarietà alla famiglia, agli amici e alla comunità locale dove Jacopo viveva serenamente benvoluto da tutti. Un dolore troppo grande da descrivere”, sottolinea il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.