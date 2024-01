Drammatico incidente stradale, muore motociclista

Drammatico incidente stradale lungo la statale 685 “Delle Tre Valli Umbre” nella mattinata di domenica 21 gennaio. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si scontrate nel comune di Norcia, in direzione Acquasparta.

Nell'impatto, scrive Anas, "il motociclista ha perso la vita". Sul posto 118, forze dell'ordine e personale Anas. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il centauro sarebbe morto sul colpo.

La strada al momento è chiusa in direzione Acquasparta.

Notizia in aggiornamento