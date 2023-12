Schianto nella notte, drammatico frontale tra auto e furgone: un morto e un ferito grave

Incidente nella notte tra il 19 e il 20 dicembre lungo la Flaminia. Intorno alle 2.30 un'auto - che secondo una prima ricostruzione dei fatti viaggiava contromano - si è scontrata frontalmente con un furgone in direzione nord all’altezza di località Fabbreria nel comune di Spoleto. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda auto che - sempre secondo una prima ricostruzione dei fatti - avrebbe schivato all'ultimo secondo la vettura contromano, sfiorandola.

Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e tre ambulanze.

Aggiornamento ore 12.01 - Secondo quanto appreso il conducente dell'auto - un uomo di 27 anni - è morto a seguito dell'incidente. Inutile, purtroppo, la corsa in ospedale. Il conducente del furgone è in gravi condizioni.

Aggiornamento ore 14.06 - Dalle prime ricostruzioni, spiega la polizia, "è emerso che il giovane aveva imboccato la Strada Statale in contromano, percorrendola in direzione nord fino al chilometro 130, in località Spoleto, dove è andato a impattare contro un autocarro e un’altra auto che procedevano in direzione sud". E ancora: "Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno accompagnato le vittime in ospedale dove, poco dopo, il 27enne è deceduto. Gli altri due conducenti, invece, non si trovano in pericolo di vita. Sono in corso gli approfondimenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto".