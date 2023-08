Incidente nella notte tra il 12 e il 13 agosto a Magione. Per cause in fase di accertamento un'auto si è ribaltata oltre il guardrail nella zona di Dirindello.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Le due donne a bordo dell'auto sono rimaste ferite: i vigili del fuoco le hanno estratte dalle lamiere e affidate all'ambulanza.