"Terribile incidente, auto distrutta"

Una "Pasqua difficile" per Andrea Lignani Marchesani. Il politico di centrodestra di lungo corso - in vacanza con la famiglia in Veneto - racconta con un post su Facebook di "un terribile incidente che ci ha coinvolto a Mestre, auto distrutta ma stiamo (quasi) bene, acciacchi e occhio tumefatto coperto dagli occhiali".

E ancora: "Un angelo ha percorso la nostra strada e ha evitato che la nostra vita avesse una svolta pesante, siamo legati a un filo e non c’e ne rendiamo conto, siate felici", conclude il post.