Incidente in superstrada, quattro feriti: il bollettino medico

Incidente lungo la Centrale Umbra nella giornata di domenica 30 luglio all'altezza dell'uscita per Foligno tra quattro veicoli. Quattro i feriti soccorsi dal 118 e portati in ospedale.

"Al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno, diretto dal dottor, Giuseppe Calabrò, sono stati valutati quattro pazienti - scrive la Usl Umbria 2 - . Di questi nessuno ritenuto a rischio vita. Un paziente è stato ricoverato in ortopedia per trauma da schiacciamento arto inferiore, un altro è stato trattenuto in OBI (osservazione breve intensiva) per trauma toracico, un paziente è stato dimesso dopo accertamenti, il quarto paziente sta ultimando gli accertamenti radiologici ma viene giudicato in buone condizioni".