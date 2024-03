L'auto si schianta contro un palo: ventenne in gravi condizioni

È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Foligno la ventenne rimasta ferita in un incidente stradale nella notte di venerdì 15 marzo a Foligno. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. L'auto con a bordo due ragazze per cause in fase di accertamento si è schiantata contro un palo della luce. Una è rimasta ferita gravemente, l'altra solo lievemente.