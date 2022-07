Foligno, incidente sulla Flaminia: schianto tra un camion e un furgoncino

Secondo incidente a Foligno nel giro di poche ore. Lungo la Flaminia, all'altezza dello svincolo per la superstrada Foligno-Civitanova, per cause ancora di fase di accertamento, un furgoncino e un camion si sono scontrati. Il Doblò si è ribaltato. Soccorsi in azione, ma la conducente del mezzo è uscita illesa dall'incidente. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia stradale e personale Anas.

Nella mattinata di oggi, lungo la Centrale Umbra all'altezza dello svincolo di Foligno, si è verificato un altro incidente in cui ha perso la vita un 35enne. La superstrada è stata riaperta al traffico dopo ore. La dinamica del tragico schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.