Centrale Umbra, incidente stradale all'altezza dello svincolo per Foligno; muore un 35enne, traffico bloccato

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Centrale Umbra, strada Statale 75, all'altezza dello svincolo per Foligno: un uomo di 35 anni è deceduto a seguito di uno scontro che ha riguardo più mezzi. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 6 di questa mattina. Il traffico è ancora bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”: il traffico diretto a Fano viene deviato in direzione Roma, quello diretto a Perugia viene deviato a Ponte Centesimo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale viabilità.

In aggiornamento