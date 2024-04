Umbria, drammatico incidente stradale: morta una donna

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 aprile, lungo la strada statale Flaminia fra Terni e Narni. Vittima dello schianto – nei pressi della zona industriale di Sabbione - una donna di 76 anni che, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato con la sua Renault Clio per poi finire contro una centralina elettrica.

Sul posto gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Nell’impatto non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo, tra le ipotesi c’è anche quella del malore in conseguenza del quale la donna potrebbe avere perso il controllo dell’auto.