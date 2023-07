Incidente con la moto: centauro portato in ospedale in elicottero

Incidente lungo la Tre Valli Umbre all'ora di pranzo di domenica 16 luglio. All'altezza di Borgo Cerreto - per cause in fase di accertamento - un motociclista è finito fuori strada. Secondo quanto ricostruito nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto. Il centauro è stato soccorso da 118 e vigili del fuoco di Norcia e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.