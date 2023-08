Incidente nella serata di mercoledì 23 agosto lungo la E45. Per cause in corso di accerto l'auto condotta da una donna si è ribaltata tra Umbertide e Pierantonio. Soccorsi in azione. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. L'automobilista è stata soccorsa dall'ambulanza e portata in ospedale.