I pannelli fotovoltaici si vedono dal campanile della chiesa, la Soprintendenza boccia i lavori con il Superbonus

Gli interventi edilizi del Superbonus 110% si scontrano con il giudizio di valutazione ambientale della Soprintendenza. E sulla questione il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione a quest’ultima.

A presentare ricorso una coppia, difesa dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, che ha chiesto l’annullamento degli atti del Comune di Torgiano e della Soprintendenza con i quali era negata l’autorizzazione paesaggistica in relazione ad un intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico nel centro storico attraverso lo strumento del Superbonus 110%.

I ricorrenti avevano chiesto l’autorizzazione a installare dei pannelli fotovoltaici integrati nella falda del tetto. Il Comune aveva autorizzato in quanto “data l’ubicazione che rende l’installazione totalmente invisibile dalle vie pubbliche e da posizioni panoramiche medio distanti, si ritiene l’intervento privo di impatto significativo dal punto di vista paesaggistico”.

Di tutt’altro avviso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria che ha contestato la mancata realizzazione in laterizio del manto di copertura e che l’edificio, essendo “posto in aderenza e a ridosso” di una chiesa storica, “le opere sarebbero visibili dalla chiesa e dal suo campanile”. Da qui il diniego all’intervento in quanto non si “ritiene che un impianto fotovoltaico possa dare dignità a un manufatto del centro storico e tanto meno ad una chiesa e al suo campanile”. Salvo indicare soluzioni alternative: “rivestimento a cappotto aggiuntivo e copertura in coppi fotovoltaici di ultima generazione”.

Il Tar ha dato ragione alla Soprintendenza su tutta la linea.