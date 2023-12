I carabinieri cercano doping e anabolizzanti e trovano bombe carta: arrestato

I carabinieri cercano doping e anabolizzanti e trovano una bomba carta e il materiale per costruirne altre: trentenne arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e rinchiuso nel carcere di Capanne. È successo a Gualdo Tadino, durante una perquisizione domiciliari a carico di un 30enne indagato per commercio illecito di sostanze anabolizzanti e dopanti.

I militari nel Nas e di Gualdo Tadino hanno trovato "numerose confezioni relative alle sostanze da ricercare" una "bomba carta fabbricata artigianalmente del peso di circa 640 grammi e circa 2 chili tra nitrato di potassio e zolfo idonee, mediante miscelazione, alla fabbricazione di manufatti esplodenti".

La bomba è stata fatta brillare dagli artificieri.