LA FOTONOTIZIA | Allarme incendio a Gualdo nel tardo pomeriggio: a fuoco un capanno

Nel tardo pomeriggio di oggi è scattato all'allarme nella caserma di Gaifana dei Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di fumo e fiamme uscire da un fabbricato in via Mameli. L'intervento immediato della squadra ha permesso di evitare il peggio: ovvero l'avanzamento delle fiamme in altri piani e nella vegetazione circostante. L'incendio si è sviluppato in una sorta di capanno dove all'interno c'erano elettrodomestici, mobili e diversi utensili: molti di danni ma per fortuna nessun ferito.