Grazie al monitoraggio delle attività ricettive, fermata latitante condannata per furto: portata a Capanne

Dopo una nuova condanna per furto, una 30nne si era resa irreperibile per evitare altre pene afflittive. Ma la pregiudicata non ha tenuto conto del monitoraggio costante delle forze dell'ordine sulle persone che raggiungono perugina pernottando in strutture ricettive ufficiali. E infatti alla sala operativa della Questura è stato inviato un alert alloggiati che segnalava la presenza della donna condannata per furto. Immediato è scattato il blitz per fermare la 30enne e condurla prima in Questura e poi al Carcere di Capanne dovrà scontare la pena di 9 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre alla multa di 200 euro per il reato furto aggravato in concorso.