Accoltellamento in via della Pescara, il sindaco Romizi e l'assessore Merli: "Sconcerto e preoccupazione"

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla sicurezza Luca Merli hanno espresso sconcerto e preoccupazione per l' accoltellamento di una 40enne presso un bar posto all’intersezione tra via della Pescara e via XX settembre.

La vittima, Tommaso C., perugino, amministratore di condominio, è attualmente ricoverato in rianimazione dopo un intervento in cardiochirurgia presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

"Siamo vicini a Tommaso – sottolineano Romizi e Merli – cui auguriamo una pronta e rapida guarigione. Nel contempo non possiamo non esprimere un forte sentimento di preoccupazione per quanto avvenuto ieri in via della Pescara, tanto più in pieno giorno e davanti a numerose persone presenti. L’auspicio che formuliamo è che l’esecutore o gli esecutori del vile gesto possano essere individuati velocemente ed assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile. A tal proposito riponiamo massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, cui rivolgiamo i nostri sentiti ringraziamenti per l’attività che giornalmente svolgono a tutela dell’ordine pubblico e della salute dei nostri concittadini - concludono - Episodi come quello di ieri, in ogni caso, ci confermano che non dobbiamo mai abbassare la guardia e che le Istituzioni, in stretta collaborazione tra loro, devono continuare a lavorare per far sì che tali avvenimenti non si verifichino più".