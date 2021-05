Accoltellamento in via della Pescara: 40enne ferito al cuore, è in gravi condizioni

Accoltellamento in via della Pescara, vicino a un bar, nel pomeriggio di venerdì 14 maggio

Accoltellamento in via della Pescara, vicino a un bar, nel pomeriggio di venerdì 14 maggio. Un 40enne italiano è in gravissime condizioni. L'uomo è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia ed è stato operato in Cardiochirurgia. E' stato ferito all'addome, all'ascella e al torace. Una coltellata ha lesionato il cuore.

L'aggressore è fuggito, in direzione del parco. Indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dalla compagnia di Perugia, l'aggressione a colpi di coltello sarebbe avvenuta al termine di una discussione a cui avrebbe preso parte una terza persona, fuggita poi insieme al feritore, preumibilmente di origine nordafricana. Subito è scattata la caccia all'uomo da parte dei militari dell'Arma che al momento non ha dato esito. Il ferito è un amministratore di condominio nella zona.