Richiedente asilo sventa un furto al supermercato: spintonato e minacciato dai ladri

Richiedente asilo sventa un furto e viene picchiato dai due ladri. La giustizia adesso chiede il conto ai due, accusati di rapina perché “in concorso tra loro, dopo aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un paio di scarpe modello Nike del valore commerciale di 49,90 sottraendole dagli scaffali del supermercato Coop di Madonna Alta, al fine di assicurarsi l’impunità, adoperavano violenza consistita in strattonamenti e spinte” nei confronti di un rifugiato che aiuta i clienti a sistemare la spesa “che si era avvicinato a loro invitandoli a tirare fuori quello che poco prima avevano prelevato”.

Il giovane richiedente asilo, assistito dall’avvocato Matteo Silvestri, era molto conosciuto dai dipendenti del supermercato e dai clienti abituali. Si tratta di uno di quei giovani che aiutano a portare la spesa in auto o rimettere a posto il carrello. Quel giorno si è accorto di quattro magrebini che si aggiravano nel piazzale e poi tra gli scaffali, infilando in borsa prodotti del supermercato. Così è entrato nel supermercato e ha provato prima a fermare il quartetto: due sono fuggiti, gli altri due sono stati fermati e poi arrestati dalle forze dell’ordine, perché il furto si era trasformato in rapina avendo spintonato il richiedente asilo e il personale del supermercato.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 10 maggio del 2018 e i due imputati, un tunisino di 40 anni (dichiarato irreperibile dal giudice per l’udienza preliminare il 24 settembre del 2019) e un connazionale di 28 anni, difesi dagli avvocati Andrea Pierozzi e Barbara Romoli, sono finiti davanti al I Collegio del Tribunale penale di Perugia per essere giudicati.