Entra nel piazzale dell'azienda e ruba 150 litri di gasolio: a processo

Entra nel piazzale di un’azienda con la sua auto e porta via 150 litri di gasolio per autotrazione ad uso agricolo, finendo sotto processo per furto aggravato.

L’imputato, un 40enne difeso dall’avvocato Claudio Cimato, è accusato di essersi impossessato, “al fine di trarne profitto, di complessivi 150 litri di gasolio che la Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello, deteneva presso la Unità servizi di Umbertide”, nella frazione di San Cassiano nella notte tra il 19 e 20 gennaio del 2013.

Dal compimento del fatto alle indagini e al processo, quindi, sono passati 10 anni, ma ancora si è lontani dalla sentenza.

Nel corso dell’udienza di oggi è stato sentito un maresciallo del Ris dei Carabinieri che aveva svolto gli accertamenti sulle telecamere di sorveglianza che avevano registrato l’uomo entrare nel piazzale con la sua autovettura per compiere il furto. Proprio dai filmati era stata estrapolata la targa e altri elementi identificativi, che avevano portato all’individuazione dell’imputato.

La Procura di Perugia contesta anche l’aggravante “per avere commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede e in tempo di notte ovvero approfittando dell’orario di chiusura della attività”.