Furto con scasso nel negozio di prodotti per igiene e pulizia: preso e condannato

Ruba creme e il fondo cassa in monete, ma viene arrestato e condannato.

Un magrebino di 23 anni è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni di carcere, per essersi introdotto, la notte tra giovedì e venerdì, nel negozio di “Acqua e Sapone” di via Gallenga per rubare.

L’uomo sarebbe entrato, con un complice fuggito, dalla porta posteriore, forzata con un cacciavite, intorno alle 3 di notte.

I ladri non avevano considerato l’allarme che è subito scattato quando sono entrati nel locale. All’arrivo della Polizia uno dei due è scappato, mentre l’altro è stato fermato con la refurtiva.