Ruba tra gli scaffali del supermercato, ma senza querela finisce con l'assoluzione

Ruba al supermercato, ma poi tenta d fuggire e reagisce al personale di sicurezza, finendo sotto processo per rapina impropria.

L’imputato, difeso dagli avvocati Mariangela Marino e Paolo Bartoli, era stato sorpreso a rubare tra gli scappali di un supermercato e quando gli era stato chiesto di mostrare quello che aveva in una borsa, aveva tentato di scappare, facendo resistenza al personale della sicurezza. Da qui l’accusa di rapina impropria.

In tribunale, però, l’accusa è stata derubricata in furto e con la riforma Cartabia, essendo stata ritirata la querela, il giudice ha dichiarato il non doversi procedere, appunto, per intervenuta remissione di querela ed accettazione.