Furto al supermercato di via Settevalli, agente libero dal servizio cattura il ladro dopo inseguimento

Mentre stava a fare la spesa in un supermercato prima si è accorto del furto di alcuni profumi costosi dagli scaffali, poi allertando la sicurezza a seguito il ladruncolo cercando di fermalo prima della fuga, senza riuscirvi. Ma un agente di Polizia non si è dato per vinto ed ha continuato l'inseguimento anche fuori dalla struttura commerciale (in via Settevalli) finche è riuscito a bloccarlo dopo aver ingaggiato un corpo a corpo con il ladro. Poi è stata la volta delle Volanti che hanno portato in Questura il criminale: si tratta di 40enne tunisino denunciato per il reato di rapina impropria. Ritrovati tra gli indumenti un profumo e un dopobarba dal valore di circa 200 euro. Lo straniero è stato portato direttamente al carcere di Capanne.