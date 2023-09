Tentano un furto nell'abitacolo di un'auto parcheggiata: uno preso, il complice in fuga

Tentano un furto in un'automobile in sosta al parco Chico Mendez, ma vengono fermati dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia.

I poliziotti hanno risposto a una chiamata e una volta giunti in prossimità del parco Chico Mendez hanno individuato due uomini, tunisini di 41 e 39 anni, entrambi gravati da precedenti di polizia, che rispondevano alle descrizioni fornite dal richiedente.

I due, inizialmente collaborativi, improvvisamente si sono dati alla fuga verso i palazzi situati in via Magno Magnini. Uno di loro è stato fermato poco distante, sottoposto a perquisizione e, infine, accompagnato in Questura.

Sono ancora in corso le ricerche dell’altro soggetto comunque riconosciuto dagli operatori. I due sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.