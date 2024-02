Raid nei parcheggi delle discoteche: spariscono borse, giacconi e anche i copricerchi

Raffica di furti nelle auto nei parcheggi di discoteche e locali notturni a Perugia: spariscono portafogli, borse, giacconi e copricerchi.

È un fenomeno dilagante che, però, non trova riscontro immediato nelle denunce alle forze dell’ordine, ma molto di più nei racconti raccolti nei parcheggi o tra i ragazzi.

“Sono tornato all’auto e ho visto la portiera forzata e il cassettino portaoggetti aperto. Avranno rubato qualche spicciolo e un vecchio paio di occhiali, mi costerà di più riparare la serratura” ci racconta un ragazzo.

Ad un gruppetto di ragazze è andata peggio, visto che avevano lasciato i giacconi nel bagagliaio per non pagare il guardaroba. “Qualcuno ha forzato la portiera del bagagliaio e ha preso tutti i giacconi” ci dice la proprietaria dell’auto. In questo caso i ladri erano appostati nel parcheggio e hanno visto che le ragazze mettevano i giacconi in auto e hanno aspettato che entrassero in discoteca per colpire.

Altri furti riguardano borse e borsoni, anche questi lasciati in auto, e poi spesso abbandonati per strada dopo aver prelevato portafogli e altri oggetti di valore. A qualcuno sono stati portati via i copricerchi delle ruote.

I segni dei furti nelle auto spesso sono serrature forzate, vetri spaccati e portiere piegate, con ulteriori spese per sistemare i danni.