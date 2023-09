Furti, razzie e atti di vandalismo nei cimiteri di Perugia: proteste sui social

Fiori gettati a terra, vasi rubati e atti di vandalismo. I malviventi hanno colpito i cimiteri di Ponte San Giovanni, Ripa, Civitella Benazzone, Pieve Pagliaccia, Pieve di Campo e Ponte Valleceppi. Ad accorgersi della devastazione sono stati i cittadini che domenica mattina si sono recati al cimitero a portare un fiore sulle tombe dei loro cari.

Le immagini di quanto avvenuto sono finite sui social, soprattutto sulla pagina Facebook “Ponte San Giovanni da borgo a paese” e poi sulle pagine di tanti cittadini: “Provo rabbia, provo tristezza, provo una grande delusione difronte questo atto delinquenziale che scuote cuore e coscienza di tutti noi. Mi chiedo come si faccia a scendere così in basso, forse per pochi spicci di rame, come si fa ad umiliare anche i morti! Mi auguro che le forze dell'ordine allertare immediatamente, trovino i colpevoli, e mi auguro che poi paghino duramente per questa vergogna. Oggi è una, giornata bruttissima per la nostra comunità”.

Immagini che ritraggono fiori gettati a terra, sporcizia, vasi spariti. Un’azione che potrebbe far pensare a un gesto di vandalismo, ma la sparizione di tanti oggetti di rame fa ipotizzare anche l’azione di ladri di “oro rosso”. Al cimitero di Pieve di Campo, infatti, hanno rubato due calate in rame. “Non è la prima volta, le calate, i vasi, i fiori – scrive una cittadina - Fa molto male anche se rubano un fiore,non per il valore in se’,ma per il gesto. Il cimitero è un luogo sacro dove riposano i nostri cari,ci si dovrebbe entrare in punta di piedi!”.

“Non credo si tratti di vandalismo. Sono stati rubati e purtroppo in alcuni punti addirittura divelti dalle lapidi gli oggetti in rame. Le tombe con i vasi in plastica sono state lasciate integre” si legge in un altro commento sui social.

