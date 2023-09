Città di Castello: commessa ruba 15mila euro di gioielli nel negozio dove lavora

Quindicimila euro di gioielli rubati sul posto di lavoro. I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato una 42enne da tempo residente in Alta Valle del Tevere per furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari la donna, commessa in una nota gioielleria tifernate, avrebbe decine di gioielli dal negozio per poi rivenderli su una nota piattaforma web.

A scoprirla è stata il titolare del negozio che si è collegato da remoto al sistema di videosorveglianza della gioielleria, cogliendola sul fatto. I carabinieri, allertati dall'uomo, hanno bloccato la donna trovandola in possesso di quindici articoli in argento.

In casa della 42enne i militari hanno trovato altri trentanove manufatti in argento rubati dalla gioielleria.

"L’intera refurtiva, per un importo complessivo pari a circa 15mila euro, è stata sottoposta a sequestro e sarà presto restituita al legittimo proprietario, mentre la donna è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato", scrivono i carabinieri.