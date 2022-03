Si rifiuta di mostrare il green pass per entrare in ospedale, arriva la polizia

Non vuole mostrare il green pass all'ingresso dell'ospedale e rimane fuori. Ma solo l'intervento della polizia fa desistere la donna e sbloccare una situazione anomale. Con la donna fuori dalla porta irremovibile sulle sue convinzioni e il vigllante ben deciso a far rispettare le regole.

La discussione è scaturita quando il vigilante, al momento di richiedere la certificazione verde alla donna all’ingresso della portineria dell’ospedale, si è visto opporre un deciso rifiuto. Nonostante i tentativi di riportare la donna alla calma, la stessa ha tentato di accedere con la forza al nosocomio così come riferito dal personale della vigilanza.

A quel punto, l’operatore si è visto costretto a richiedere un intervento della Polizia di Stato e ad invitare la donna ad attendere fuori.

All’arrivo degli agenti, identificata e sentita in merito ai motivi della discussione, la signora ha spiegato agli operatori che la richiesta di esibire il green pass era illegittima e per tale motivo si era rifiutata di assecondarla.

Dopo aver riportato la calma tra le parti, gli agenti hanno invitato la signora ad attenersi ad un comportamento corretto e rispettoso delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del covid 19.