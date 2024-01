Travolge un motociclista e scappa: "caccia" al pirata della strada

Travolge un motociclista e scappa. La madre del centauro denuncia tutto sui social. È successo a Sant'Eraclio, frazione del comune di Foligno. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria.

"Voglio ringraziare pubblicamente quella brava e onesta persona che lunedì scorso, intorno alle ore 19, a bordo di un furgone bianco non ha dato la precedenza a mio figlio, che era in motocicletta - scrive la madre del centauro sui social - . E, a seguito dell'impatto, lo ha fatto cadere a terra, senza fermarsi per prestare un primo soccorso. Non ho parole per descrivere l'inciviltà che dilaga. L'incidente può succedere a tutti, una distrazione pure, ma non fermarsi a verificare se il ragazzo non si sia fatto male è da vigliacchi". E ancora: "Sono ben accette - conclude la madre - segnalazioni volte a trovare questo furgone bianco e il suo autista. Vorrei complimentarmi di persona".

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, non avrebbe riportato gravi ferite.