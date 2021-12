Truffa sull'Iva con le auto importate dall'estero, la Finanza scopre il trucco: maxi sequestro

Truffa dell'Iva con le auto importate dall'estero, scatta il maxi sequestro. I Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, su delega della Procura di Firenze, hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre un milione di euro, nei confronti di imprenditori e società nel settore del commercio di autoveicoli usati.

Diversi gli indagati, a vario titolo, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture e documenti per operazioni inesistenti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Secondo la ricostruzione dei finanzieri il trucco funzionava così: le società 'cartiere' acquistavano auto usate da fornitori europei senza pagamento dell’Iva. Poi le rivendevano alle società umbre con addebito dell’imposta che, di fatto, non veniva versata nella casse dell’Erario. Le auto, alla fine, venivano vedute ai clienti finali, con l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, mentre agli Uffici della Motorizzazione Civile venivano immatricolate facendo ritenere che l’Iva fosse stata assolta nel paese estero di acquisto del veicolo direttamente cliente, quale “privato acquirente”.

"La sistematica evasione dell'Iva - scrive la Guardia di Finanza - consentiva nel periodo dal 2016 al 2018 l’immissione nel mercato di 280 veicoli con notevoli sconti sul prezzo di acquisto".

Grazie alle indagini della Guardia di Finanza di Foligno il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo per oltre un milione di euro.

Il filone investigativo è la prosecuzione delle indagini, avviate nel 2018 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno e coordinate dalla Procura di Spoleto, che già avevano portato al sequestro di circa 600 mila euro agli stessi soggetti.