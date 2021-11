Farmacia al terminal del minimetrò, il Tar dà il via libera alla nuova sede in piazzale Umbria Jazz

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà il via libera alla nuova sede della farmacia numero 49, individuata a Pian di Massiano, al terminal del minimetrò.

La decisione arriva dopo 4 ricorsi contro la decisione del Comune di Perugia di apertura delle nuove sedi di farmacia e l’autorizzazione da parte della Regione Umbria del piano (anche se Comune e Regione non sono d’accordo sulla localizzazione finale) presentati dal titolare della farmacia in via Cortonese.

Il tutto inizia nel 2012, con l’approvazione “delle sedi farmaceutiche individuate dai Comuni dell’Umbria” da parte della Regione, documento nel quale viene indicata la sede 49 del Comune di Perugia” individuata in località Pian di Massiano”. Contro questa decisione c’è il ricorso della farmacia di via Cortonese, secondo la quale l’apertura di un altro punto violerebbe le norme che stabiliscono distanza e bacino di popolazione.

Ulteriori ricorsi vengono presentati dopo il concorso per l’assegnazione delle sedi. In questi documenti si parla, per la prima volta, “della sede farmaceutica n. 49 del Comune di Perugia, località Pian di Massiano – piazzale Umbria Jazz – Terminal Metrò”.

Nuovo ricorso al primo interpello da parte della Regione per l’assegnazione e quarto e ultimo ricorso al secondo interpello. Nel quale si torna a parlare “dell'assegnazione della sede farmaceutica n. 49 del Comune di Perugia con ubicazione in ‘località. Pian di Massiano’, anziché in località Pian di Massiano – Piazzale Umbria Jazz – Terminal Minimetrò”.

Il Consiglio di Stato nel 2018 ha riconsciuto “la legittimità della postazione farmaceutica per cui è causa”, mentre il Tar ha riconosciuto il potere della Regione Umbria nel “bandire il concorso per l’assegnazione delle sedi”. Che poi sia indicato solo “località Pian di Massiano” non costituisce un atto contrario a quanto contenuto della parte descrittiva, cioè “la sua concreta collocazione presso il terminal del Minimetrò”.

Quindi la farmacia numero 49 di Perugia sorgerà al terminal del Minimetrò in piazzale Umbria Jazz.