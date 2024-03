Fatture fittizie e società inesistenti nel Casertano per incassare falsi crediti Iva: un folignate tra i 47 indagati

Fatture fittizie per creare falsi crediti Iva, in 47 finiscono davanti al giudice, tra cui un folignate di 33 anni.

Sarebbero centinaia e centinaia le fatture per operazioni inesistenti emesse al solo scopo di creare crediti Iva fittizi e commercializzarli anche attraverso l'individuazione e l'interposizione fittizia di società che sono risultate essere delle cartiere, cioè esistenti solo su carta.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli, tra il 2016 ed il 2018, sarebbe esistita un'associazione finalizzata alla commissione di diversi reati in materia fiscale, dalla dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti alla indebita compensazione.

Secondo l’accusa c’era chi si occupava della materiale redazione della documentazione falsa necessaria per la commissione dei reati fiscali, chi procacciava o creava le cartiere per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, chi contattava i professionisti esterni per favorire le indebite compensazioni o si occupava dell'occultamento dei proventi illeciti incassati dal sodalizio, chi reperiva prestanome e teste di legno oltre a “monetizzare” i guadagni derivanti dalla commercializzazione dei crediti fittizi.

Decine di società sono risultate essere cartiere, intestate a prestanome, tutte però riconducibili al capo dell’organizzazione. Tra le fatture ritenute di interesse investigativo, e finite nel mirino degli inquirenti, figurano anche cessioni di brevetti, tra cui quello per un tagliaerba robotizzato e un natante a propulsione per l'attraversamento della Grotta Azzurra di Capri, e la falsa cessione di un copione cinematografico.

Tra i 47 che rischiano il processo c’è anche un 33enne di Foligno che opera nel settore alberghiero e della ristorazione.