Umbria, due ragazzini e un'auto rubata

I carabinieri di Terni hanno denunciato un 18enne e un 17enne, entrambi italiani e incensurati, con l’accusa di ricettazione in concorso.

Nel pomeriggio di sabato scorso era giunta alla centrale operativa la segnalazione del furto di un’utilitaria nel quartiere di Borgo Bovio, che alcuni parenti della proprietaria avevano notato transitare tra via Tre Venezie e a vocabolo Toano con due giovani a bordo.

Una pattuglia dell’Arma, giunta in zona, grazie alla descrizione fornita dal testimone ha intercettato i due giovani mentre camminavano a piedi nei pressi di un sottopassaggio pedonale, provvedendo a fermarli e identificarli. Poco lontano veniva poi ritrovata l’autovettura oggetto di furto, immediatamente restituita alla proprietaria. Per i due, uno dei quali non ancora maggiorenne, è così scattata la denuncia.