Perugia, condannato per spaccio evade di continuo dai domiciliari: rinchiuso in carcere

Evade più volte dai domiciliari: rinchiuso in carcere. La Polizia di Perugia ha portato a Capanne un 42enne, cittadino di origini tunisine, già condannato in via definitiva per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che secondo quanto appurato dalla Procura di Perugia e dal Tribunale di Sorveglianza ha più volte violato la detenzione domiciliare, sconterà in carcere il resto della pena: due anni, sei mesi e 15 giorni.

Gli agenti lo hanno individuato e dando esecuzione al provvedimento emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia lo hanno portato alla casa circondariale di Capanne.