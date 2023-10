Fa innamorare un disabile e gli porta via 24mila euro: accusata di estorsione chiede di patteggiare

La Procura di Perugia ha chiesto il giudizio per estorsione nei confronti di un disabile e l’indagata ha chiesto di essere giudicata tramite il patteggiamento.

La donna, secondo l’accusa, avrebbe contattato il fidanzato di un’amica sui social, per poi iniziare una relazione virtuale con lui e arrivare a chiedere denaro in prestito.

La donna di 50 anni, difesa dagli avvocati Sara Napoleoni e Martina Sorco, è accusata dalla Procura di Perugia, è accusata di estorsione ai danni di un 46enne con disabilità che ha raccontato ai Carabinieri “di essere invalido al 70% per un ritardo psicomotorio e di aver percepito in passato una pensione di invalidità” e che “nel mese di gennaio del 2023 vengo contattato su Facebook da una donna che è amica della mia fidanzata. Dopo un periodo di frequentazioni iniziava tra di noi un rapporto sentimentale, con scambio di messaggi su Whatsapp. Capitava molte volte di incontrarci, anche nei pressi della propria abitazione, con scambi di effusioni e baci”.

La donna, che ha avanzato richiesta di patteggiamento, avrebbe detto all’uomo di formattare il cellulare “perché aveva saputo dai Carabinieri che il mio telefono era sotto controllo e che doveva cancellare ogni prova. In questa occasione le diedi 3mila euro con i quali avrebbe sistemato questo mio problema giudiziario”.

Poi sarebbero sopraggiunte le richieste di denaro che “ servivano per una cugina che io non ho mai conosciuto né sentito per telefono. Altre richieste di denaro erano dovute, a dire suo, per la ristrutturazione della tomba della madre per un importo di 2.300 euro”. Fino ad arrivare alla somma di 24mila euro.

L'avvocato Anacleto Ferranti, che assiste la vittima, ha chiesto al giudice che il patteggiamento e la sospensione della pena vengano subordinati al risarcimento della parte civile.