"Dammi i soldi o faccio vedere il video di te con la mia collega": sotto processo per estorsione ai danni dell'ex

Tenta di estorcere denaro all’ex ricattandolo con dei filmati a sfondo sessuale e finisce sotto processo.

L’imputata è accusata di avere tentato di costringere l’ex compagno a consegnarle 500 euro “con la minaccia di divulgare filmati di cui sarebbe stata in possesso ritraenti i rapporti sessuali avuti dalla vittima stessa con un'altra donna”.

La donna era stata arrestata in flagranza di reato, mentre prendeva il denaro dalla persona offesa, “decisa a pagare non perché costretta ma per consentire l’intervento delle forze dell’ordine”.

Secondo l’accusa l’imputata, “seppur nell’ambito di un rapporto affettivo, aveva minacciato l’ex compagno di divulgare presunti filmati che ritraevano i rapporti sessuali di lui avuti con una amica collega dell’imputata, per ottenere non soltanto l’ammissione di pregressi rapporti con l’altra donna, ma anche l’esborso di euro 500 di cui lei aveva bisogno viste le precarie condizioni economiche in cui versava”.

L’imputata sostiene che quel denaro, invece, costituirebbe la restituzione di un prestito che lei aveva fatto all’ex. Ipotesi contestata dall’accusa sulla base “degli sms che l’imputata aveva inviato all’uomo con la richiesta del denaro per essere aiutata economicamente”.