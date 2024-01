Rimpatriato già due volte, rientra a Perugia per la terza volta in un anno: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato, la sera di lunedì primo gennaio, un albanese di 37 anni in quanto espulso dal territorio italiano e rientrato senza autorizzazione.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di appurare che per l'uomo non si trattava del primo episodio: il 37enne, infatti, nel corso del 2023, nonostante due accompagnamenti coattivi in albania, era rientrato irregolarmente nel territorio italiano, circostanze che avevano portato al suo arresto in entrambi gli episodi.

Per questo motivo è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero, trattenuto in cella di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.