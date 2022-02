E45: donna 'scomparsa' fermata dalla polizia stradale alla guida di un'auto rubata

Ufficialmente 'scomparsa' e fermata dalla polizia stradale in Umbria, lungo la E45, alla guida di un'auto rubata. E' successo all'altezza di Torgiano. I poliziotti hanno rintracciato una 50enne, residente a Jesi, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari qualche giorno prima. La donna era alla guida di un'auto di cui era stato denunciato il furto ai carabinieri di Osimo: una Panda risultata rubata da un'azienda agricola di Filottrano.

La donna non è stata in grado di fornire spiegazioni ai poliziotti. Denunciata per ricettazione e affidata ai familiari. L'auto è stata restituita ai proprietari.