Perguia, due assalti alle donne per strada: arrestata dopo aver seminato il panico a Fontivegge

Tenta due rapine in via Canali, ma la resistenza delle vittime e l'intervento dei passanti la mettono in fuga. Rintracciata poco dopo dai poliziotti, finisce in manette.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti oggi in via Campo di Marte dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una signora anziana.

La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da una donna, identificata in seguito come una marocchina di 29 anni, con precedenti di polizia, che dopo averla afferrata con violenza alla giacca e averla strattonata, le aveva intimato di consegnarle del denaro. L’anziana, a quel punto, aveva tentato di chiamare la Polizia di Stato ma era stata ostacolata dalla 28enne che aveva provato a sottrarle il telefono e il contenuto della borsa. È stato quando la vittima ha chiesto aiuto ad una vicina di casa, che stava transitando nella via, che la rapinatrice è scappata.

Gli agenti hanno rintracciato la 29enne in via Canali e l'hanno accompagnata in Questura, dove è stata riconosciutada una ragazza come l'autrice di un’altra tentata rapina.

La seconda vittima, ha raccontato che in via Curtatone e Montanara, la 29enne aveva provato a sottrarle con violenza la borsa che portava a tracolla. Il tentativo, però, non era andato a buon fine e la vittima era riuscita a divincolarsi e a darsi alla fuga.

La marocchina è stata arrestata e trattenuta presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.