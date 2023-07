Umbertide, lascia i domiciliari per acquistare la droga e si sente male: arrestato

I Carabinieri di Umbertide hanno arrestato, su ordine del magistrato di Sorveglianza, un 56enne del posto al quale è stata revocata la detenzione domiciliare.

L’uomo, condannato a 20 anni per un cumulo di pene per delitti prevalentemente contro il patrimonio, beneficiava del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ma nei giorni scorsi era ricorso alle cure mediche a seguito di assunzione di stupefacenti. I militari avevano segnalato che l’uomo era entrato in contatto con persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti e presso le quali aveva acquistato lo stupefacente, violando gli obblighi imposti. Gli atteggiamenti dell’uomo avevano anche costretto l'anziana madre a denunciare una situazione di insostenibile convivenza in casa.

L’uomo è stato quindi preso dai Carabinieri e portato in carcere a Capanne.