Foligno: acquista e consuma droga durante l'affidamento ai servizi sociali, portato in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno effettuato un controllo nei confronti delle persone agli arresti domiciliari o sottoposte alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Un 50enne, già condannato in via definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti, che era stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali a patto di osservare varie prescrizioni, tra cui ovviamente anche quella di non fare consumo di droga.

In realtà è stato accertato che in più occasioni l’uomo non si era astenuto dal consumare stupefacenti.

Per effetto di tali violazioni, il Tribunale di Sorveglianza ha dunque espresso una valutazione negativa sull’andamento del periodo di affidamento in prova, dal che è conseguito un provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponeva l’immediata applicazione della pena della reclusione per otto mesi.

I poliziotti hanno rintracciato il soggetto e lo hanno portato in carcere a Perugia.