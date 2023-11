Umbria, droga nella comunità di accoglienza per ragazzi: due arresti

Due giovanissimi sono stati trovati con un chilo di sostanze stupefacenti, dagli agenti della Polizia di stato in una comunità di accoglienza per ragazzi. Gli agenti sono stati chiamati per verificare l'origine di un forte odore, probabilmente riconducibile alla presenza di sostanze stupefacenti, nella comunità.

Gli operatori della quarta sezione antidroga della squadra mobile, una volta giunti sul posto, hanno individuato la stanza dove erano presenti un 19enne di origini statunitensi e un minore. Poggiato sopra un armadio, gli agenti hanno subito notato un panetto di hashish, mentre altri nove si trovavano nel bagno. Nella stanza, sono stati trovati altri frammenti, sempre della stessa sostanza, tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Durante l’attività, il minore ha opposto una strenua resistenza nei confronti dei quattro agenti intervenuti, tanto da procurare loro gravi lesioni. Un poliziotto ha infatti riportato un dito fratturato, un altro un’infrazione alle costole, mentre un altro ha riportato ferite alla testa, procurate da un morso dal giovane, che gli ha strappato perfino i capelli. E’ stato richiesto l’intervento degli operatori del 118 che hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale, considerato lo stato di agitazione psico-motorio del minore.

I due, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, oltre all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per il minore, che è stato portato al Centro di prima accoglienza di Firenze, mentre per il 19enne si sono aperti i cancelli del carcere di Sabbione.