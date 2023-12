Armato di coltello e con le dosi pronte per lo spaccio su piazza: in manette

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato un dominicano di 33 anni, residente in Perugia e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L’uomo, mentre era alla guida della propria autovettura in via Settevalli, alla vista della pattuglia dei Carabinieri ha cambiato strada per non evitare un eventuale controllo, ma è stato fermato poco dopo dai militari.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 20 centimeti, un involucro di cellophane termosaldato contenente cocaina, 110 euro in contanti e tre smartphone (utilizzati verosimilmente per l’attività di spaccio).

Le attività di polizia giudiziaria sono pertanto proseguite presso l’abitazione dell’uomo dove i militari hanno rinvenuto ulteriori sette involucri di cellophane con 8,5 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione, ulteriori contanti, due proiettili calibro 9 ed una pistola a salve.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Perugia.