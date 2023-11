Trovata in possesso di droga al parco della Verbanella: arrestata e rispedita a Siena

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato una italiana di 33 anni, precedenti di polizia e con a carico un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Perugia, trovata in possesso di hashish.

La donna è stata fermata all’interno del parco della Verbanella, dove gli agenti hanno notato alcune persone sospette che, alla vista degli operatori, sono fuggiti.

All’interno della borsa della 33enne, gli agenti hanno rinvenuto alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo di 515 grammi, del cellophane e un bilancino di precisione.

Nel corso del processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto, ma non ha disposto gli arresti domiciliari come richiesto dalla Procura, imponendo alla donna, difesa dall'avvocato Luca Pietrocola, la dimora nella provincia di Siena, dove la stessa risiede.